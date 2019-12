Mercato : « Est-ce que l’OM a besoin de Ghoulam alors qu’Amavi se relance? »

Nouvel extrait de notre SAV Live où nos journalistes Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane ont évoqué le mercato hivernal de l’OM… La rumeur Ghoulam prend de plus en plus d’ampleur, que faut-il penser de ce joueur?

Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes. Quelques rumeurs pullulent autour de l’Olympique de Marseille comme un retour en Ligue 1 de Faouzi Ghoulam, l’ancien joueur de l’ASSE. L’international algérien maintenant sous contrat avec Naples pourrait quitter le club. Selon Nicolas Filhol, qui était en live sur Twitch avec Rayane Benmokrane pour le SAV Live, c’est un joueur qui a beaucoup perdu de son talent…

« Ghoulam, on se souvient comme il était énorme avant sa blessure. Après, il a eu du mal à s’en remettre et ce n’est pas le premier joueur qui a du mal… Ça prend beaucoup de temps et parfois on ne retrouve jamais vraiment son niveau. Il faut voir quel niveau il a… Après il faut voir le cadre. Un prêt? Est-ce que l’OM a vraiment besoin d’un joueur en prêt à ce poste-là sachant qu’Amavi est en train de se relancer? Pas forcément »

Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille

POUR VOIR OU REVOIR LE SAV LIVE !

Avant les fêtes, Football Club de Marseille était en live sur Twitch pour répondre à vos questions dans le SAV LIVE. Sur les réseaux sociaux, vous nous avez posé vos questions sur plusieurs joueurs, dirigeants et notre point de vue sur la première partie de saison de l’OM. Amavi, Radonjic, le Mercato… Toutes nos réponses sont dans le replay du SAV Live, à retrouver ci-dessous sur notre chaîne YouTube !