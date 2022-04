Mercato : « Il faut inventer un modèle OM »

Avec l’ambition de lutter pour un titre et de bien figurer en Ligue des Champions, l’OM devra recruter bien, malin et intelligemment. Pablo Longoria a montré lors des derniers mercato qu’il était capable de très beaux coups comme avec Milik ou Saliba. Pour notre invité Karim Zéribi et notre consultant Jean-Charles De Bono, il faut créer un modèle propre au club afin d’attirer de nouveaux joueurs.

Une deuxième place en championnat à 8 journées de la fin, un quart de finale en Conference League, jusque ici, malgré les hauts et les bas, la saison de l’Olympique de Marseille est plutôt une réussite. Le jeu plein de fougue, tourné vers l’avant insufflé par le coach Sampaoli et le mercato ambitieux mené par le président du club, Pablo Longoria permettent aux olympiens d’être en passe de réaliser leur objectif : ramener le club en Ligue des Champions.

Si ce but est atteint, le prochain mercato devra être tout aussi bon que le premier voir mieux. Avec des moyens qui ne sont pas illimités, il faudra une nouvelle fois que l’ancien directeur sportif de Valence se montre ingénieux. Notre invité Karim Zéribi a d’ailleurs une idée pour dynamiser le mercato marseillais.

« Les joueurs dans les grands clubs européens qui sont sur le banc et qui jouent pas, ça serait pas une piste pour nous ? qu’ils viennent se refaire une cerise chez nous (…) On peut aller chercher 2 pointures qui sont sur le banc au Réal ou au Bayern, ils viennent se mettrent minable un an chez nous, après il repart mais pendant un an il est chez nous » Karim Zéribi – Source : Football Club Marseille (04/04/2022)

L’obligation d’être en LDC pour réussir le mercato ?

Ce scénario n’a rien d’utopique puisque Pablo Longoria a réussi à le réaliser lors des derniers mercato avec les arrivées de Milik en provenance de Naples ou Saliba et Guendouzi en provenance d’Arsenal. L’assurance d’être dans les trois premiers et de se qualifier en Ligue des Champions permettrait sans doute un mercato encore plus ambitieux. C’est ce que pense notre consultant Jean-Charles De Bono :

« Ces joueurs seront prêtés ou voudront venir seulement si t’es en Ligue des Champions. C’est pour ça, qu’il faut consolider notre place européenne chaque année (…) ce style de joueur la, qui font banquette, qui ont l’expérience, ce sont des joueurs qui vont t’amener dans le groupe une rigueur, on a besoin de rigueur pour pas que ça s’effiloche dans un groupe. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club Marseille (04/04/2022)

Une stratégie de recrutement qui ne doit pas seulement être appliquée sur le court-terme selon Karim Zéribi mais qui doit être développée dans le temps pour permettre à l’OM de lutter contre les grosses cylindrés européennes :

« Il faut qu’on ait une stratégie différente de celle du PSG qui a un État derrière eux, différente des grands clubs historiques qui ont toujours eu de l’argent ou de ceux qui ont creusé formation et qui sont que là dedans. Nous on est ni les uns ni les autres, il faut qu’on invente notre modèle OM. Ce modèle c’est des joueurs qu’on a aujourd’hui, qui sont plutôt bons, qu’on apprécie, qui respectent notre institution, qui rentrent dans le style de jeu du coach mais à côté de ces joueurs là, aller chercher deux ou trois plus » Karim Zéribi – Source : Football Club Marseille (04/04/2022)

