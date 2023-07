Dans un entretien avec FootMercato, Romain Saïss est revenu sur sa situation actuelle, en sélection marocaine, son départ du Besiktas et le transfert à l’OM qui aurait pu arriver.

On l’a pensé un temps très proche de rejoindre l’Olympique de Marseille et pourtant c’est à Al-Sadd, au Qatar, que Romain Saïss vient de poser ses valises. Le capitaine de la sélection marocaine s’est confié, notamment sur ce quasi transfert à l’OM, dans un entretien à FootMercato. Courtisé par plusieurs clubs en Europe, il explique que le club phocéen était « le premier club avec qui j’ai discuté. Avant même le début du mercato, j’avais échangé avec le président et le directeur sportif Javier Ribalta. Ça s’était très bien passé ».

Malheureusement, même si la direction marseillaises avait fait une offre de contrat au joueur originaire de la Drôme, son club de Besiktas a lui refusé la somme proposé par l’OM. « J’avais un intérêt. », déclare Saïss, « Je n’ai jamais caché que j’étais fan de l’OM étant petit. Pour moi, c’était une belle opportunité, un grand club français avec la C1. », assure le joueur révélé à Angers en 2015-2016.

🚨🇲🇦 Après son transfert à Al-Sadd, Romain Saïss s’est longuement confié en exclusivité à @footmercato Son choix qui fait parler, le transfert manqué à l’OM, ses objectifs avec Maroc et les nombreuses polémiques autour de son conseiller Medhi Benatia…⬇️ https://t.co/lVFuDANQj3 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) July 24, 2023

Un transfert qui n’est pas passé loin

Toutefois, la piste a fini par s’éloigner avec l’arrivée du nouvel entraineur Marcelino sur la Canebière : « j’ai senti qu’ils commençaient à avoir certaines réticences. Avec mes agents, on a compris que ce serait compliqué », avant de conclure que ce l’affaire « aurait pu se faire plus tôt si Besiktas avait accepté l’offre. »

Mauvais timing donc, pour un transfert qui semblait allécher le défenseur central de 33 ans passé par Wolverhampton et qui quitte le Besiktas un an après l’avoir rejoint, en désaccord avec son entraineur. Il s’engage à Al-Sadd contre 2,5 millions d’euros.