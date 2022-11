Mercato : « La gestion des ventes de joueurs à l’OM est irréelle ! « 

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi consacrée au mercato hivernal qui s’annonce encore agité du côté de Marseille. Le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire évoque notamment la gestion des ventes de joueur à l’OM ainsi que le cas Gerson.

Quel mercato pour l’Olympique de Marseille cet hiver ? Le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire donne son sentiment sur les conséquences de l’élimination en Coupe d’Europe sur le recrutement olympien en janvier prochain. Il faudra notamment gérer le cas Gerson…

« L'élimination de toute compétition européenne va créer un vrai problème de gestion de ton effectif pour la seconde partie de saison. Quand tu as un match par semaine, tu fais quoi avec ces gros joueurs sur le banc pour continuer de les concerner ? (…) Sur le mercato avant cette élimination la réflexion des dirigeants était de retrouver des milieux offensifs qui correspondent au style de Tudor. Le seul qui correspond vraiment aujourd'hui c'est Harit. Au niveau départ, les joueurs ciblés étaient Payet Gerson et Pape Gueye. Or je pense que Payet ne voudra pas bouger et Gueye, il y a l'histoire du TAS et un risque de suspension donc c'est difficile de le prendre pour un club. Celui qui aura des offres, au moins en prêt c'est Gerson. (…) On dit que l'OM ne sait pas vendre mais la ça devient ridicule avec la gestion des cas Dieng et Gerson. Cet été on nous dit que Gerson est intransférable et cet hiver il est à la cave et tu vas le « refourguer » pas cher ou en prêt est irréelle. Pourquoi tu ne le vend pas en juin ? le joueur aurait été d'accord et au moins tu rentrais dans tes frais » Mathieu Grégoire – Source : Footballclubdemarseille