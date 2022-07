Mercato : Les 3 problèmes que l’OM doit résoudre pour finaliser le transfert d’Alexis Sanchez

Hier le journal La Provence confirmait qu’Alexis Sanchez serait bel et bien sur les tablettes de l’OM et serait même très proche du club. Longoria entretiendrait des discussions depuis plusieurs jours avec l’entourage du joueur. Il reste toutefois trois points majeurs à régler… Selon La Provence, Alexis Sanchez serait très proche de l’OM. L’information est également confirmée par le journal l’Equipe ce vendredi qui précise toutefois que trois points majeurs devront être réglés avant que le club marseillais puisse réellement finaliser ce dossier financièrement ambitieux… Le premier point se situe autour de son contrat avec l’Inter. Celui-ci se termine dans un an, et Marseille n’a pas l’intention de régler une indemnité de transfert. L’international chilien doit donc trouver un accord avec le club italien pour résilier son contrat à l’amiable. Le second point majeur est évidemment le salaire du joueur qui perçoit actuellement pas moins de 7 millions annuels à l’Inter. Un montant que l’OM ne peut bien évidemment pas assumer. Pablo Longoria va ainsi devoir trouver un montage financier pour parvenir à un accord sur ce plan là. Il va de soi que Sanchez devra revoir également ses exigences à la baisse. à lire aussi : Mercato OM : Longoria a trouvé son latéral gauche (pour une saison) ! Enfin, avant de pouvoir boucler cette opérations, les dirigeants de l’OM devront faire de la place au sein de l’effectif marseillais qui compte aujourd’hui de nombreux attaquants : Milik, Bakambu, Luis Suarez, Dieng… voir Payet. Bamba Dieng est clairement poussé vers la sortie, mais ce dernier n’a visiblement pas l’intention de plier bagage. Quid de Bakambu et de son salaire démesuré ? Il sera clairement difficile à exfiltrer…

Une recrue type « Ligue des Champions » ?

L’OM est à la recherche de joueurs type « Ligue des Champions », Alexis Sanchez fort de son expérience au FC Barcelone, à Arsenal et à Manchester United notamment, pourrait être ce type de recrue sur le court terme. Pour rappel, à 33 ans, il n’a marqué que 5 buts la saison passée en championnat avec l’Inter Milan et n’a pas été sélectionné pour les matchs de préparation des Nerrazzuri. Quoiqu’il en soit, l’OM devra vendre pour pouvoir l’accueillir, afin d’offrir du temps de jeu à tout le monde et surtout d’être capable de payer son salaire, qui pour un joueur de sa renommée doit être assez conséquent pour les caisses marseillaises.