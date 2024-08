Mercato : L’OM double Leeds pour un ailier anglais ?

Après Mason Greenwood à droite de l’attaque marseillaise, les olympiens seraient sur le point de boucler le transfert d’un autre ailier anglais. Il s’agit de Jonathan Rowe. L’attaquant de Norwich pourrait signer à l’OM pour 9 millions d’euros.

Le mercato ne finit pas de bouger concernant l’attaque marseillaise. Après les pistes Wahi et Moukoko toujours en suspens, c’est Jonathan Rowe que l’OM viserait. L’état-major phocéen aurait même doubler Leeds sur le dossier de l’ailier anglais. Selon The Sun, les Marseillais sont sur le point de conclure un deal à 9 millions d’euros pour l’attaquant en provenance de Norwich. Auteur d’une saison à 13 buts et 4 passes décisives, le contrat de l’international espoir expire en juin 2025, un avantage dans le deal pour les olympiens.

🗞 The Sun (9/8, pg 51) claiming Leeds are now set to miss out on Jonathan Rowe to Marseille.

⚪️ The French club are said to be closing in on an £8m deal for the Norwich ace, after Leeds opened talks with the winger valued at £7m..

🤔 Thoughts?#LUFC pic.twitter.com/0uo5I29LU9

— Leeds All Over (@LeedsAllOver) August 9, 2024