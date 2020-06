Mercato : L’OM prêt à sacrifier Thauvin à prix réduit?

Avec la crise économique que l’Olympique de Marseille traverse, tous les joueurs sont sur le marché des transferts… L’Equipe nous informe ce samedi soir que Florian Thauvin est plus que jamais en vente et qu’une offre de 20 millions d’euros serait écoutée.

Florian Thauvin représentait la plus grosse valeur marchande de l’Olympique de Marseille. S’il y a quelques mois, Jacques-Henri Eyraud affirmait qu’il n’était pas à vendre et que même une offre de 80 millions d’euros ne serait pas étudiée, la donne semble avoir changée…

20 millions d’euros pour Thauvin?

En effet, le journal L’Equipe nous informe ce samedi qu’avec la crise économique traversée par le club, tous les joueurs sont à vendre… Florian Thauvin encore plus à qui il ne reste qu’un an de contrat et qui a été absent quasiment toute la saison à cause de sa blessure qui l’a éloignée des terrains.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La côte de Florian Thauvin en chute libre !

Le quotidien sportif explique que la direction de l’OM commencerait à étudier des offres à partir de 20 millions d’euros pour Flotov. Le club serait donc prêt à brader son ailier afin de récupérer au moins quelques millions d’euros au lieu de 0€ s’il venait à quitter le club gratuitement à l’été 2021. Une prolongation n’est pas dans les tuyaux selon L’Equipe.