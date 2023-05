Mercato : L’OM voulait un buteur de L1 avant l’arrivée de Vitinha !

Avant que Vitinha ne rejoigne l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait approché Elye Wahi, joueur du MHSC. L’Equipe l’explique dans un article ce dimanche matin.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille se serait intéressé à Elye Wahi, joueur de Montpellier. Laurent Nicollin, président du club a expliqué avoir refusé des offres lors du mercato et que d ‘autres clubs sont toujours intéressés pour cet été.

A l’OM, il vaudrait 60M€

« C’est la suite logique des joueurs formés au club de quitter le cocon. Le tout, c’est que tout le monde soit gagnant. On a des discussions avec ses agents. On ouvrira la porte si on obtient le montant souhaité, sinon, il restera une saison de plus. En janvier, j’ai refusé 25 millions d’euros plus des bonus d’un club anglais, avoue le président Nicollin. Il y a beaucoup de clubs intéressés. Je pense que, si Elye Wahi était l’attaquant de l’Olympique de Marseille, il vaudrait 60 millions d’euros. Il est voué à jouer dans de très grands clubs européens parce qu’il a le potentiel pour. Je le lui souhaite. »

Quand tu débarques à Marseille à cet âge, c’est compliqué

A la place, l’Olympique de Marseille a fait signer Vitinha, l’attaquant de Braga. Sur les ondes d’RMC, Christophe Dugarry estime que le Portugais a besoin de temps : Vitinha paraît être un joueur de bon niveau, de haut niveau, après, il est jeune. Il a 23 ans. Quand tu débarques à Marseille à cet âge-là, c’est compliqué. C’est un style de jeu très particulier. Il faut que le garçon s’adapte. Je comprends les doutes. Moi, je lie ça à un manque de confiance. On le sent devant le but, ça manque de sérénité, de froideur, il faut avoir le sang-froid et pour l’instant son pied tremble un petit peu. La Ligue 1, c’est un championnat particulier, ce n’est pas très spectaculaire, mais ô combien difficile malgré tout. Je pense qu’il lui faut encore du temps.

⚪🔵 Dugarry sur Vitinha : « Il est très jeune, il a 23 ans, quand tu débarques à Marseille comme ça, c’est compliqué. Mais il faut lui laisser du temps. J’ai confiance en l’entraîneur pour l’utiliser à bon escient. » #rmclive pic.twitter.com/jDw1JZo9os — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 3, 2023

Le champion du Monde 1998 explique que le rôle de Tudor sera déterminant à la réussite de Vitinha à l’OM : L’oeil de l’entraîneur dans le style de jeu qu’il veut mettre en place va être important et capital. J’ai confiance sur ce coach qui va le mettre à bon escient et ensuite, ce sera à lui de montrer. C’est vrai que pour l’instant il y a quelques situations de jeu qui nous alertent techniquement. C’est un combattant, mais même ça on ne l’a pas vu. Quand on voit les vidéos de ce qu’il faisait à Braga, on ne retrouve pas ce même joueur à l’OM. Il faut lui laisser du temps. Oui, c’est dur de percer à cause du montant du transfert, ça raisonne. Quand tu joues à Marseille, que tu y vis, les gens sont là tous les jours pour te rappeler tes statistiques, tes buts ratés, tes mauvaises passes, donc oui, il a une pression certaine et il va falloir qu’il soit solide« .