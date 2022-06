Mercato : Lyon veut doubler l’OM pour Veretout ?

Jordan Veretout convoité par l’OM lors de la plupart des précédents mercato, intéresse aussi le LOSC et Lyon qui tente de doubler l’OM sur ce dossier. Le joueur n’entre pas dans les plans de José Mourinho à l’AS Roma et devrait quitter la capitale italienne cet été.

L’OM suit plusieurs pistes au milieu de terrain pour remplacer Boubacar Kamara, et celle menant à Veretout revient souvent ces dernières semaines. Mais le joueur est doté d’une belle côte en France et serait suivi de près par plusieurs clubs. Notamment Lyon et Lille selon le journal italien Il Messaggero.

L’international français, devrait donc quitter la Roma après 3 ans de bons et loyaux services. Si cette saison José Mourinho le préférait sur le banc, il totalise tout de même 50 matchs toutes compétitions confondues dont 35 en tant que titulaire pour 4 buts et 10 passes décisives. Le récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence, expérimenté garde donc une côte certaine en Ligue 1 où il pourrait jouer un rôle important dans plusieurs clubs.

À LIRE AUSSI : VENTE OM : RETOUR EN GRÂCE DU PRINCE AL-WALID… MAIS PAS DE RACHAT DU CLUB MARSEILLAIS ?

Une rude concurrence pour Veretout

Le club marseillais devra donc faire face à une rude concurrence. Si les deux clubs ont terminé largement derrière l’OM cette saison et n’iront pas en coupe d’Europe la saison prochaine, ils disposent d’atouts financiers importants. Lyon bénéficie d’un budget transfert supérieur à l’OM leur permettant de débourser les 15 millions d’euros demandés par la Roma. Mais l’OM avec sa deuxième place en championnat et la Ligue des Champions dispose d’un atout sportif bien plus attractif que ses rivaux dans ce dossier.