Mercato OM : Accord trouvé pour une seconde recrue?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Leonardo Balerdi circule à l’Olympique de Marseille. Le défenseur argentin pourrait débarquer dans les prochains jours selon TyC Sports !

L’Olympique de Marseille a démarré son mercato estival en prolongeant Yohann Pelé, Dimitri Payet, Lucas Perrin et Marley Aké. En plus de six jeunes joueurs ayant signés leurs contrats pro, le club a également recruté Pape Gueye, venu libre après son non-transfert à Watford.

Prêt avec option d’achat de 15M€ pour Balerdi

La seconde recrue tarde à arriver mais il se pourrait bien que le feuilleton va prendre fin très prochainement. En effet, comme l’affirme TyC Sports ce lundi, le Borussia Dortmund et l’Olympique de Marseille seraient tombés d’accord pour un prêt avec option d’achat de 15 millions d’euros pour Leonardo Balerdi.

A LIRE AUSSI : OM : La raison pour laquelle Maxime Lopez n’était pas sur la feuille de match ce dimanche…

Le média argentin, qui avait annoncé la venue de Dario Benedetto à l’OM, nous informe que l’international devrait signer dans les prochains jours. L’ancien défenseur de Boca Juniors pourrait donc rapidement signer son contrat et rejoindre l’effectif d’André Villas-Boas qui le piste depuis plusieurs mois.