Mercato OM : Aucune offre de Longoria pour ce nom prestigieux ?

Annoncé par le journal turc Fanatik il y a quelques semaines du coté de l’OM, selon le quotidien madrilène Marca, Marcelo aurait reçu trois offres mais l’OM n’en ferait pas parti.

Déjà la fin de la folle rumeur ? Il y a un peu plus d’une semaine le quotidien turc Fanatik annonçait que l’OM se penchait sur l’opportunité de signer Marcelo. Une nouvelle surprenante qui n’avait pas manqué de faire réagir les supporters Marseillais. Cependant, Marca annonce aujourd’hui que Marcelo aurait reçu trois offres venant du Qatar, des Emirats Arabes Unis et de Turquie, si aucun club n’a été dévoilé, l’OM n’est donc pas mentionné. Selon Marca toujours, la destination la plus probable resterait la Turquie, Fanatik avait eux aussi annoncé que Marcelo se rapprochait du Fenerbahçe après avoir refusé une offre alléchante d’un club au Qatar. Le joueur souhaiterait en effet rester en Europe.

Un dernier challenge en Turquie pour Marcelo ?

Vainqueur de la ligue des champions pour la cinquième fois récemment, le légendaire latéral gauche du Real Madrid est la source de nombreuses rumeurs. Le joueur sera libre à partir du 30 juin prochain et ne sera pas renouvelé par le Real Madrid. Mais même à 34 ans l’international brésilien fait encore rêver plusieurs club. Marcelo ne prendra de toute manière pas sa décision rapidement. Le futur-ex madrilène souhaite prendre le temps de la réflexion pour ce qui sera vraisemblablement l’un de ses derniers challenge. Peut-être du coté de Marseille, même si cela semble peu probable.

