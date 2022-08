Mercato OM : Bakambu également proche d’un départ?

L’Olympique de Marseille proche de se séparer de Cédric Bakambu? D’après La Provence et le média Morrazzo, le Congolais ne sera pas retenu après l’offensive du Celta Vigo !

Personne n’est intransférable avait titré La Provence il y a quelques jours… Cela semble se confirmer une nouvelle fois avec l’information qui envoie Cédric Bakambu hors de l’Olympique de Marseille ! Arrivé libre après son expérience en Chine, l’attaquant pourrait déjà quitter l’OM.

L’international congolais n’a pas réellement réussi à s’imposer à Marseille. Avec Sampaoli, il n’avait déjà pas un rôle prépondérant dans l’effectif. Baladé à gauche puis dans l’axe, l’attaquant possède toujours une belle côte en Europe et notamment en Espagne où il évoluait à Villarreal jusqu’en 2018.

Bakambu pisté par le Celta Vigo

Cédric Bakambu serait, d’après le média Morrazzo, sur les tablettes du Celta Vigo. Le club espagnol espère recruter un attaquant et pisterait aussi l’ancien joueur de Lyon, Mariano Diaz, barré au Real Madrid. La Provence confirme que le joueur de l’OM est suivi par Vigo et qu’il ne serait pas retenu par la direction.

Avec son salaire imposant et des résultats sur le terrain plutôt décevants, Bakambu pourrait laisser la place à Alexis Sanchez qui est de plus en plus proche de l’Olympique de Marseille d’après les médias italiens. Il devrait signer à l’OM pour deux saisons.

👤 Cédric Bakambu va-t-il quitter l’OM cet été ? L’attaquant congolais est annoncé dans le viseur du Celta Vigo par le média ibérique Morrazzo, une information confirmée par La Provence. Qui assure que le club phocéen n’est pas fermé à l’idée d’un départ pour le joueur de 31 ans. — RMC Sport (@RMCsport) August 3, 2022

Alexis Sanchez, ça ne suffira pas du côté de l’Olympique de Marseille — Djellit

Sur la Chaîne L’Equipe, le débat tournait autour de la valeur ajoutée d’Alexis Sanchez dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste Nabil Djellit, sa venue ne pas arranger tous les problèmes auxquels font face les Marseillais, même sur le terrain.

« Alexis Sanchez, c’est un gros joueur il n’y a aucun soucis mais l’homme providentiel, ça ne suffira pas du côté de l’Olympique de Marseille. On part de trop loin. Il y a le feu actuellement avec l’entraîneur avec notamment une défiance XXL de la part ses cadres. Vous avez parlé des matchs amicaux, c’était une catastrophe. Leur victoire, c’est contre Marignane Gignac, rappelons le. Dimanche, ils ont été surclassés par l’AC Milan, toute la défense a été renouvelée… On l’a vu en grande difficulté. Alexis Sanchez, il ne joue pas latéral, il ne joue pas défenseur central… Il ne pourra pas tout régler ! Lui, ça doit être la cerise sur le gâteau mais le gâteau il est sur la cerise parce que personne ne va le manger. » Nabil Djellit – Source : La Chaîne L’Equipe (01/08/22)