Mercato OM : Bryan Gil ne manque pas de prétendants !

Outre l’OM, Bryan Gil ne manque pas de prétendant. C’est notamment le cas de la Sampdoria de Gênes qui s’intéresse au joueur de Tottenham selon plusieurs média italien.

Hier, Fabio Paratici, le directeur sportif de Tottenham, était à Milan pour rencontrer plusieurs clubs italiens. Et selon les deux experts en mercato Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano, il aurait notamment discuté avec la Sampdoria de Gênes. L’ailier espagnol en prêt à Valence depuis janvier, devrait être de nouveau prêté cette saison. En effet, la route lui semble barrée à Tottenham où le poste d’ailier est déjà très fourni mais les Spurs comptent sur lui pour préparer l’avenir (en contrat jusqu’en 2026) et souhaite lui trouver du temps de jeu.

S’il n’a pas brillé cette saison en ayant que peut joué à Tottenham et a été irrégulier avec Valence, au vue de son potentiel « beaucoup de clubs le veulent » comme l’explique Fabrizio Romano. Et l’OM aurait coché le nom de la pépite pour le poste d’ailier gauche et serait aussi intéressé pour un prêt. Affaire à suivre donc.

Tottenham director Fabio Paratici is in Milano. Sampdoria have asked for Bryan Gil on loan, he’s also a target for OM but no decision made. Early stages, many clubs want Bryan ⚪️ #THFC

Paratici also met with Roma director Tiago Pinto to discuss about Joe Rodon, as per @DiMarzio.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022