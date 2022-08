Mercato OM : Ca avance pour Sanchez, un obstacle très important de franchi…

L’Olympique de Marseille aimerait finaliser le transfert d’Alexis Sanchez dans les prochains jours. Il fallait d’abord attendre que ce dernier mette un terme à son contrat avec l’Inter. Cette étape importante de l’opération a visiblement été franchie

En effet, selon la presse italienne un accord a enfin été trouvé entre le club milanais et Sanchez pour la résiliation de son contrat. Le joueur percevra la somme de 5 millions d’euros indique la Gazzetta dello Sport. Une fois que cette rupture de contrat sera officialisée, Alexis Sanchez pourra finaliser son arrivée à Marseille

Olympique Marseille will be in direct contact with Alexis Sanchez agents in the next days, as termination of the contract with Inter is agreed and will be signed soon. 🔵🇨🇱 #OM

Jordan Veretout remains a top target for OM, talks will continue with AS Roma.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2022