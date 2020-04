Mercato OM – Cana : « Labrune m’a appelé pour revenir quand il y avait Bielsa mais… »

Nouvel extrait de notre interview avec Lorik Cana diffusée en direct ce vendredi soir ! L’ancien milieu défensif de l’OM nous a rappelé qu’il était proche d’un retour à Marseille !

Ce vendredi, Mourad Aerts et Jean-Charles De Bono ont eu le plaisir de parler avec Lorik Cana, ancien joueur de l’Olympique de Marseille ! Lors de l’interview, l’international albanais nous a confié qu’il était tout proche de revenir à l’OM à l’été 2015 après le départ de Bielsa !

je m’étais mis d’accord avec le FC Nantes et Kita — CANA

« Ça aurait pu se faire un retour à l’OM ! En 2015 j’ai quitté la Lazio, je devais rejoindre Lamouchi au Qatar mais ça ne s’est pas fait. A ce moment-là, l’OM venait de recruter Bielsa qui avait une certaine idée des joueurs qu’il voulait, des rôles qu’il voulait. A la fin de l’été, je m’étais mis d’accord avec le FC Nantes et Kita. Le lendemain, j’ai reçu un coup de fil de Vincent Labrune. Mais je lui ai dit que j’avais déjà donné mon OK à Nantes, qu’il comptait sur moi. C’était la fin du mercato, les deux derniers jours je crois. Ça ne se fait pas. Si on m’avait demandé ce que je préférais, forcément j’aurais aimé revenir à l’OM »

Lorik Cana

