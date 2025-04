Mercato OM : C’est déjà confirmé pour cet été !

C’est désormais officiel : la Ligue de Football Professionnel a dévoilé ce mercredi 23 avril les dates du mercato estival 2025, avec une particularité cette année liée à la tenue de la Coupe du monde des clubs (14 juin – 13 juillet 2025).

Une première période anticipée pour les clubs engagés en Coupe du monde des clubs

Dès la réunion du 27 février dernier, la LFP avait validé l’ouverture d’une fenêtre exceptionnelle de mercato allant du 1er au 10 juin 2025, exclusivement réservée aux clubs participant au tournoi mondial.

Même si l’OM n’est pas concerné par cette première phase, elle pourrait impacter certains mouvements ou opportunités de marché, notamment si des clubs qualifiés cherchent à renforcer leurs effectifs rapidement.

Le mercato “classique” débutera le 16 juin

Pour tous les clubs de Ligue 1, la période principale de transferts s’ouvrira officiellement le lundi 16 juin 2025 et se clôturera le lundi 1er septembre à 20h00.

Une fenêtre stratégique pour Pablo Longoria, qui devrait une nouvelle fois être actif, que ce soit pour conserver les cadres, renforcer l’équipe ou gérer les éventuels départs. L’objectif de l’OM est clair : bâtir un effectif compétitif pour retrouver la Ligue des champions.

Le mercato d’hiver aussi déjà programmé

Le marché hivernal de la saison 2025/2026 s’ouvrira le jeudi 1er janvier 2026 et se terminera le lundi 2 février à 20h00. Une période toujours plus délicate, mais qui peut s’avérer décisive en fonction des résultats de la première partie de saison.

L’OM se prépare donc à un été animé sur le front des transferts, avec des décisions clés à venir pour construire un effectif à la hauteur des ambitions européennes.

Mercato OM : L’Equipe confirme pour Luis Henrique !

Le départ de Luis Henrique de l’Olympique de Marseille ne fait plus guère de doute. À 23 ans, le Brésilien devrait quitter le club à la fin de la saison. Plusieurs clubs européens suivent son dossier, parmi lesquels le Bayern Munich, Newcastle et Nottingham Forest, mais c’est en Serie A, et surtout à l’Inter Milan, que les discussions sont les plus avancées.

Selon les informations de Foot Mercato, un accord verbal aurait même été trouvé entre l’Inter et le joueur, qui a pourtant prolongé avec l’OM jusqu’en 2028. Les négociations sont jugées fluides entre les deux clubs.

Les prétendants sont nombreux pour Luis Henrique 🇧🇷 et ils ne sont pas découragés par ses derniers mois, aussi ternes qu’intrigants. Plus il déçoit, plus il semble attirer les convoitises. L’Inter, le Bayern, Newcastle et Nottingham s’intéressent à lui.#teamOM (@lequipe ) pic.twitter.com/FeJi2Ojy0U — LaZone_OM (@Lazone_OM) April 23, 2025



L’Inter souhaiterait pouvoir intégrer Luis Henrique à son effectif pour disputer la Coupe du monde des clubs (du 15 juin au 13 juillet). L’OM, de son côté, doit impérativement équilibrer ses comptes avant le 30 juin, ce qui pourrait accélérer la transaction. Le montant espéré dépasse les 30 millions d’euros, notamment grâce à la polyvalence du joueur, capable d’évoluer à différents postes dans le couloir droit.