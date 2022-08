Mercato OM : Cette piste de Longoria va s’engager en Serie A !

A la recherche d’un buteur pour potentiellement remplacer le départ de Bamba Dieng, Pablo Longoria aurait coché le nom d’Andrea Belotti. La presse italienne affirme qu’il va filer à l’AS Roma.

L’Olympique de Marseille souhaiterait faire signer un nouvel attaquant avant la fin du mercato. Les noms d’Andrea Belotti et Alexis Sanchez revenaient avec insistance ces dernières semaines. Pour le Chilien, ça négocierait toujours…

Belotti va filer à l’AS Roma

En revanche, l’Italien serait proche d’un accord avec un nouveau club de Serie A. Libre depuis la fin de son contrat au Torino, l’international transalpin discuterait avec l’AS Roma de José Mourinho selon la Gazzetta Dello Sport.

Une nouvelle piste qui s’envole pour l’Olympique de Marseille à un mois de la fin du mercato. Le club souhaiterait se débarrasser de Bamba Dieng qui a pourtant le soutien des supporters marseillais. Poussé vers la sortie, il n’a pas eu de temps de jeu sur les trois derniers matchs de préparation.

Le terrible constat de Walid Acherchour à une semaine de la reprise…

« Je comprends tout à fait la peur des supporters marseillais. On ne peut pas faire pire comme intersaison à l’Olympique de Marseille. Après une qualification en ligue de champions si on m’avait expliqué après la victoire 4-0 contre Strasbourg que l’OM allait subir cette intersaison là je ne l’aurai jamais cru. Tu perds Sampaoli, derrière tu récupère un coach complètement différent en terme de principe de jeu, que tu perd Saliba le meilleur défenseur de la saison dernière, Kamara le pion essentiel du milieu de terrain et Mandanda qui dans le sprint final était titulaire. Tu rajoute à ça une préparation compliquée qui se ponctue par un match devant 65000 spectateurs ou la première mi-temps est grotesque, on n’y comprend rien du tout. Les recrues posent également question sur leur légitimité et leur niveau pour la Ligue des champions. Il y aussi le cas Bamba Dieng qui est assez lunaire, les soucis avec Gerson, Amavi…. Peut être que tout cela va se remettre à l’endroit très rapidement mais tout ça ne force pas à l’optimisme. Ce qu’on voit et ce qu’on ressent en ce moment c’est quand même problématique pour un club comme l’OM » Walid Acherchour – Source RMC Sport (01/08/2022)