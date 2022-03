Mis de côté par le coach argentin, Arek Milik pourrait bien quitter le club dès cet été. Selon L’Equipe, si la situation ne s’arrange pas, les deux hommes ne pourront pas cohabiter.

L’Olympique de Marseille a vu Arek Milik passer d’un statut de titulaire indiscutable la saison dernière à un rôle de rotation depuis quelques semaines. L’international polonais n’est plus le choix numéro 1 au poste d’attaquant pour Jorge Sampaoli, malgré ses 16 buts toute compétitions confondues.

Longoria piégé entre Sampaoli et Milik?

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe revient sur l’ambiance dans le vestiaire olympien et notamment les relations plutôt froides entre Sampaoli et certains joueurs. C’est le cas de Milik qui n’a pas le temps de jeu que lui et son entourage attendent.

Pablo Longoria ne cesserait de tenter de rassurer son buteur afin de le concerner dans le projet malgré les compositions de Sampaoli… Le président se sentirait un peu coincé entre les deux hommes. Milik, lui, rêve de jouer la Ligue des Champions mais a bien conscience que cela sera difficile en l’état avec son faible temps de jeu. Une cohabitation entre Sampaoli et l’attaquant semble « intenable » selon L’Equipe. Un départ cet été pourrait donc être la solution… Mais de qui?

Plus ça va, plus ça paraît évident que Milik va partir cet été — Nico

Dans notre dernier Débat Foot Marseille, le Petit Débat concernait l’avenir de Milik. D’après notre journaliste Nicolas Filhol, Arek Milik ne pourrait pas rester dans un effectif où il est relégué à un poste de remplaçant voire de rotation parfois.

« Ça va mal finir avec Milik et Sampaoli? Payet ne partira pas donc pour le système ça ne compte pas. Moi je pense que Sampaoli reste, Milik ne restera pas. Plus ça va, plus ça paraît évident… Sauf s’il lui redonne sa chance avant la fin de la saison mais plus ça va, plus ça paraît évident que Milik va partir cet été. Pour jouer la Ligue des Champions, c’est sûr que c’est mieux d’avoir un bon attaquant. Surtout si Sampaoli ne reste pas, tu vas te retrouver à te dire : On a perdu Milik. Là où je ne suis pas d’accord et je ne veux pas aller trop loin dans la réflexion, c’est que je vois certains qui disent : c’est Milik ou Sampaoli. On le voit sur les réseaux sociaux, ils veulent que le coach parte parce qu’il est en train de carrer Milik. Mais dans la réalité, Sampaoli est suffisamment intelligent pour comprendre que Payet ne peut pas jouer tous les matchs et qu’il y a la place pour les faire jouer ensemble mais surtout alterner. Gerson avec Milik ça peut marcher, Payet avec Milik ça a marché… Il peut tourner avec les trois ! » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (28/02/22)