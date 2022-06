Mercato OM : « Coquelin, c’est un joueur sérieux, de devoir… »

Parmi les nombreuses pistes pour remplacer pour Kamara, le milieu de terrain de Villarreal, passé par Arsenal, Francis Coquelin intéresserait fortement l’OM. Sur le plateau de l’émission « Débat Foot Marseille » Jean-Charles De Bono considère la piste Coquelin comme intéressante.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » consacré au mercato marseillais. Jean-Charles De Bono et Nicolas Filhol ne sont pas contre la possible arrivée du milieu défensif à l’OM. En effet, ils considèrent que l’équipe à besoin d’expérience et d’un joueur de devoir pour aider un effectif jeune.

Il reste deux ans de contrat au joueur de 31 ans et Transfermarkt lui adjuge une valeur de 5 millions d’euros, un dossier qui pourrait donc entrer dans les finances de l’OM. Une piste à suivre pour renforcer l’OM à un poste très peu fourni après le départ de Kamara. Selon le journaliste espagnol de Relevo, Matteo Moretto, les Marseillais verrait d’un bon œil la venue du français, l’ancien joueur d’Arsenal plairait grandement à Jorge Sampaoli. Une piste confirmée par le quotidien l’Equipe ce mercredi…

à lire aussi : MERCATO OM : UNE PISTE OFFENSIVE PASSE SOUS LE NEZ DE LONGORIA? UN ACCORD TROUVÉ?

« Un joueur précieux » – Nicolas Filhol

« Coquelin c’est un garçon qui a évolué en France, qui a de l’expérience, qui est capable tactiquement d’emmagasiner tous les postes. C’est sérieux, appliqué, je pense qu’il faut aussi des joueurs de devoir. Qui ont joué à un certain niveau, qui vient de faire une demi-finale de Ligue des Champions cette année, c’est pas mal du tout quand même. » Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille 13/06/2022

« Coquelin comme profil, je compare pas avec le style de jeu, mais je vois plus ça comme un Edouard Cissé quand il est recruté par l’OM, un joueur d’expérience qui va pas être clinquant mais qui va être précieux dans le jeu. » Nicolas Filhol Source : Football Club de Marseille 13/06/2022