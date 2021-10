Mercato OM : Deux Marseillais dans la liste des Saoudiens pour Newcastle?

Le prochain mercato risque d’être très mouvementé du côté de Newcastle en Premier League ! Racheté par des Saoudiens, le club anglais veut passer dans une toute nouvelle ère et se renforcer. Deux Marseillais sont dans la liste des envies des Magpies !

L’Olympique de Marseille a réussi son mercato estival 2021 avec onze recrues. Malheureusement, c’est du côté des ventes que ça coince pour le clan Longoria. Cela pourrait s’arranger dès le prochain mercato puisque Newcastle vient de récupérer des fonds !

En effet, des Saoudiens ont récupéré le club anglais et viennent avec des ambitions et des millions d’euros à dépenser. Dans leur liste, deux joueurs de l’Olympique de Marseille sont présents selon The Sun.

Kamara et Caleta-Car dans la liste de Newcastle?

Comme l’a relayé le compte Twitter Newcastle FR qui suit l’actualité du club anglais, Caleta-Car et Kamara font partie des priorités. Le minot sera libre de tout contrat en juin prochain et pourrait donc s’engager avec le club anglais sans donner d’indemnité à son club formateur. Selon plusieurs médias français dont Foot Mercato qui l’a annoncé à la fin du mercato estival 2021, Kamara pourrait prolonger son contrat afin d’être vendu et que l’OM puisse récupérer un chèque.

Pour Caleta-Car, son contrat se termine en 2023. Le Croate aurait refusé de signer à Wolverhampton, estimant que le club et la ville n’étaient pas assez attrayants. Liverpool était à deux doigts de le récupérer à l’hiver 2021 mais la direction marseillais l’en a empêché… Avec Newcastle, l’OM pourrait récupérer quelques dizaines de millions sur ces deux dossiers et renflouer ses caisses.

La liste des joueurs que le club suit : – Boubacar Kamara(fin de contrat 2022)

– Gareth Bale(fin de contrat 2022)

– Philippe Coutinho(fin de contrat 2023)

– Clément Lenglet(fin de contrat 2026)

– Mauro Icardi(fin de contrat 2024)

– Caleta Car(fin de contrat 2023) (The Sun) — Newcastle FR 🇫🇷 (@Francenewcastle) October 9, 2021

Vente : Après Newcastle, l’OM racheté par les Saoudiens ? Vézirian répond !

« Le PIF n’a rien à voir avec l’OM ? Effectivement, le fonds d’investissement saoudien qui rachète Newcastle n’a rien à voir dans le processus qu’il y a à Marseille, la restructuration. Est-ce que le PIF rachètera l’OM et l’Inter comme le dit la presse italienne ? C’est un tweet de tuttomercatoweb. Faut savoir que tuttmercatoweb c’est Tuttosport, Tuttosport c’est de l’argent saoudien notamment. Donc c’est souvent eux qui donnent des informations sur des envies, des investissements, des tractations saoudiennes. Ils sont souvent bien informés. Là c’est tuttomercatoweb qui nous dit qu’après avoir racheté Newcastle, le fonds d’investissement pourrait se lier à des clubs comme l’Inter ou l’OM. Ce n’est pas moi qui le dit. Là-dessus, on peut dire que l’Inter c’est Suning, les Chinois, mais derrière ça il y a Softbank. Et si vous faites le lien économiques, Softbank c’est l’Arabie Saoudite. Donc oui, l’Arabie Saoudite a peut-être déjà plus qu’un pied du côté de l’Inter, qui est en grande difficulté financière. Et on pourrait voir des combos d’officialisations dans les mois à venir. On peut voir arriver l’émergence des Saoudiens dans le foot mondial à plusieurs niveaux » Thibaud Vézirian – Source : YouTube (08/10/21)