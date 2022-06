Mercato OM : Deux mouvements chez les entraineurs !

Tandis que le mercato marseillais tourne au ralenti, en interne il y a encore du changement en équipe première comme chez les jeunes.

Après l’arrivée de Marco Otero qui attend encore deux de ses anciens collègues de Valence : Miguel Alonso et Sean Bean, le club enregistre cette fois la venue d’un nouvel entraineur, Michaël Lebaillif selon les informations de l’Equipe, qui prendra les rennes de l’équipe U19. Depuis 2001, il était entraineur des U20 au Havre, et il pourra apporter toute son expérience, après une saison jugée décevante chez les jeunes à Marseille. Si le mercato n’avance pas, Longoria s’attelle bel et bien à une refonte de la formation, après les déceptions récentes.

Chez les pro par contre ce n’est pas une arrivée mais un départ qui est enregistré, Iñigo Dominguez, l’adjoint de Sampaoli s’en va rejoindre Juanma Lillo à Al Sadd au Qatar. Selon les informations du journal régional La Provence, Jorge Sampaoli aurait demandé à sa direction de lui trouver un remplaçant, mais pour l’instant rien a été fait. Alors que le coach marseillais n’était déjà pas satisfait de ce début de mercato et l’avait fait savoir à la direction de l’OM, le départ de son adjoint ne risque pas d’arranger les choses, si un remplaçant n’est pas trouver rapidement…