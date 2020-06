Mercato OM : Encore un espoir pour ce joueur pisté par Villas-Boas?

Alors qu’en fin de semaine, les dernières informations concernant l’avenir de Joao Mario le voyaient rester au Lokomotiv… Ce samedi, un journaliste italien affirme qu’il ne sera pas conservé.

Joao Mario serait une piste offensive pour André Villas-Boas. Le milieu portugais serait très apprécié par le coach de l’Olympique de Marseille qui aimerait le recruter pour la saison prochaine.

Ce jeudi, plusieurs médias affirmaient que le Lokomotiv allaient demander un second prêt à l’Inter afin de conserver l’ancien joueur du Sporting. Ce samedi, Nicolo Schira, journaliste italien, nous informe que le club russe ne voudrait plus du joueur.

En effet, l’option d’achat de 18 millions d’euros ne sera pas levée et Joao Mario devrait donc retourner à l’Inter. De plus, le club russe aurait formulé une offre de 3,5 millions d’euros pour s’attacher les services de Badelj, joueur de la Lazio qui évolue au même poste. L’OM aura donc sa chance cet été si l’Inter est toujours dans l’optique de prêter son joueur.

#LokomotivMoscow will replace #JoaoMario (they not use the option to buy) with Milan #Badelj: russian club have offered €3,5M to #Lazio for croatian regista. For him is ready 3-years contract. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2020