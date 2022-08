Mercato OM : Enorme rebondissement dans le dossier Konrad, un top club se positionne !

L’ancien joueur du FC Barcelone, Konrad De la Fuente, serait sur les tablettes du FC Bayern Munich d’après le journaliste Matteo Moretto.

L’Olympique de Marseille était proche d’un accord avec Valladolid pour le transfert de Konrad De la Fuente… Cependant d’après les informations de Matteo Moretto, l’Américain ne devrait pas rejoindre le club espagnol. L’accord ainsi que les négociations seraient rompues.

Konrad pisté par le Bayern Munich?

En revanche, son avenir semble bien s’écrire loin de l’OM puisqu’un autre club passe à l’attaque. En effet, toujours d’après le journaliste, il s’agirait du FC Bayern Munich. Le jeune ailier serait très apprécié par le club allemand qui espère une recrue à ce poste, certainement pour palier le probable départ de Leroy Sané, pisté par Manchester United.

Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé. Dans les médias, on ne parle ni de transfert ni de prêt ou encore moins de sommes d’argent versées à l’OM. D’autres clubs sont suivent également l’évolution de ce dossier. Le journaliste du média Relevo explique que Burnely, Beşiktaş, l’Olympiacos, le Borussia Mönchengladbach et Porto apprécient son profil.

Ojo. Giro inesperado. Se ROMPE el acuerdo verbal entre el Valladolid y Konrad de la Fuente, alcanzado hace días. Las firmas tardaron en llegar porque otras ofertas lo han cambiado TODO. El Bayern de Múnich entró con fuerza y lo quiere. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 7, 2022

On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns — Longoria

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Luis Suarez, Pablo Longoria a également été questionné sur la suite du recrutement à l’Olympique de Marseille et notamment sur le bad buzz autour de la probable arrivée de Jordan Veretout.

» Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08. Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)