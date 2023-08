Mercato OM : Fabrizio Romano dément une piste qui enflamme les supporters marseillais !

Le marché des transferts est particulièrement animé du côté de l’OM cet été. De nombreuses informations et rumeurs circulent. Le journaliste Fabrizio Romano vient d’en démentir une qui plaisait énormément au supporters marseillais.

Le mercato de l’Olympique de Marseille a été agité ces dernières semaines. Le club s’est renforcé en enregistrant pas moins de 6 nouvelles recrues : Ismaila Sarr, PE Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye.

Les dirigeants marseillais chercheraient désormais à se renforcer en défense. Sur son compte Twitter le toujours très bien informé Marwan Belkacem confirme cette tendance »

« L’OM recherche un profil d’envergure pour le poste de défenseur central, , explique t-il.

Hier la piste du marseillais passé le centre de formation de l’OM, Mohamed Simakan, a fait surface. Une piste qui plaît particulièrement au supporter marseillais.

Mais le journaliste italien Fabrizo Romano n’a pas tardé à démentir tout contact avec le défenseur central du RB Leipzig : « L’OM ne travaille pas sur un transfert de Mohamed Simakan, il n’y a pas de discussion ni de négociations, indique-t-il sur son compte twitter.

Olympique Marseille are not working on deal to sign Mohammed Simakan. No talks, no negotiation. ⛔️🔵 #OM

