Mercato OM : Fabrizio Romano révèle une possible nouvelle recrue inattendue !

Décidément le mercato de l’OM réserve son lot de surprises. Le journaliste Italien Fabrizio Romano vient d’annoncer la possible arrivée d’un milieu de terrain de l’Atletico Madrid…

Alors que l’OM cherche à renforcer son secteur offensif en recrutant un ailier gauche et un avant-centre pour pallier l’absence longue durée de Faris Moumbagna, les dirigeants marseillais veulent aussi recruter un milieu de terrain supplémentaire. Selon les dernières informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Marseille se serait positionné sur le jeune joueur de l’Atletico Madrid Arthur Vermeeren (19 ans). Le milieu de terrain défensif belge est également pisté par Leipzig et le Bayer Leverkusen. L’Atlético serait disposé à le prêter pour qu’il puisse avoir du temps de jeu cette saison. Sa valeur marchande est estimée par le site Transfermarkt à 25 millions d’euros.

« Le RB Leipzig, l’Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen souhaitent signer Arthur Vermeeren pour un premier accord de prêt. Comprenez que l’Atlético Madrid est prêt à le prêter car Vermeeren souhaite jouer régulièrement cette saison, Négociations et décision à suivre prochainement « explique ainsi Fabrizio Romano ce mardi soir sur son compte Twitter.

