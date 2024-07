Mercato OM : Gros retournement de situation dans le dossier Youcef Atal !

Alors que l’on annonçait un accord entre l’Olympique de Marseille et Youcef Atal, l’ancien niçois ne devrait finalement pas rejoindre le club marseillais cet été.

Le dossier Youcef Atal a pris une dimension politique ce vendredi. Alors que l’international algérien se rapproché d’un en heure de l’OM, le maire de Marseille, Benoît Payan a fait savoir qu’il ne voulait pas que le joueur reconnu coupable de provocation à la haine raciale porte les couleurs du club marseillais.

Atal ne devrait finalement pas signer à l’OM

A lire aussi ; Mercato OM : Le point sur le dossier Greenwood !

« Je ne suis pas président de l’Olympique de Marseille mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l’objet d’une condamnation, ou pas d’ailleurs, n’est pas acceptable, n’a rien à faire dans le sport, n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille », a ainsi déclaré Benoît Payan à Radio JM avant de poursuivre :

« Je vous garantis que je vais prendre attache avec le président de l’Olympique de Marseille. Il n’y a pas de place pour ce genre de débordement. Que l’on soit juif, musulman, chrétien ou athée, on est tous dans le stade, on a tous la même ferveur, s’il y en un qui porte le maillot de l’Olympique de Marseille et qui n’a pas ces valeurs-là, alors il n’a rien à y faire. »

La prise de position du maire de marseillais a visiblement eu un effet immédiat. En effet, selon les informations du journal l’Equipe, l’international algérien ne devrait finalement pas s’engager avec le club olympien.

Atal « n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille » selon le maire Benoît Payan 👉 https://t.co/YmuW6GXhyzhttps://t.co/YmuW6GXhyz — La Provence OM (@OMLaProvence) July 5, 2024

A lire aussi : OM Mercato : Le penalty décisif d’Ismaël Koné qui qualifie le Canada en demi finale !