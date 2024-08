Mercato OM : C’est confirmé pour Faris Moumbagna !

La large victoire 5-1 des Marseillais et leur joie est entaché par la lourde blessure de Faris Moumbagna, sorti sur civière après l’heure de jeu. L’OM s’est activé pour trouver un 9 remplaçant, sûrement en prêt.

Sorti sur civière peu de temps après son entrée en jeu, Faris Moumbagna devrait être écarté des terrains pour un long moment. Une rupture du ligament croisé est très probable, le Camerounais a passé des examens complémentaires ce lundi et d’après La Provence, il devrait être absent pour plusieurs mois. Il est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou.



Selon l’Equipe, l’OM s’est mis à la recherche d’un numéro 9 pour combler l’effectif, probablement en prêt. Ce dossier est indépendant de la piste de l’ailier gauche qui est toujours une priorité pour le club, là aussi un prêt est privilégié dû au trop grand nombre de « lofteurs » encore dans l’effectif olympien.

Changement de plan pour Longoria

Les hommes de De Zerbi n’ont pas manqué leur début en Ligue 1 ce week-end. La large victoire à Brest (1-5) a marqué les esprits, d’autant que plusieurs joueurs manquaient à l’appel et non des moindres : Koné, Brassier, Kondogbia. Seule ombre au tableau, la grave blessure de Faris Moumbagna. Touché au genou en fin de match, l’attaquant camerounais va passer des examens complémentaires ce lundi. Le club craint une absence prolongée pendant de longs mois et pense déjà à recruter un nouveau joueur à son poste d’ici la fin du mercato.

Les plans du tandem Longoria/Benatia pour cette fin de mercato vont donc être bouleversés. Ils étaient jusque-là concentrés sur l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire et d’un ailier gauche. C’est donc encore au moins trois joueurs que les dirigeants marseillais veulent désormais recruter. Il faudra pour cela trouver des liquidités le plus rapidement possible et c’est pour cela que Bamo Meïté et Amine Harit se retrouvent désormais sur la liste des transferts malgré des qualités reconnues en interne.

