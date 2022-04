Mercato OM : « Il faut mettre le paquet pour recruter deux gros joueurs »

La fin de saison se rapproche à grands pas, l’OM est bien placé pour finir sur le podium et se qualifier pour une place européenne. Avec un groupe déjà solide, homogène et solidaire, le tandem Sampaoli/Longoria a de quoi bâtir sereinement pour le futur. Il faudra néanmoins faire quelques ajustements pour bien figurer la saison prochaine. Et sur ce point, notre invité Karim Zéribi a son avis bien précis.

À 8 journées de la fin de cette saison 2021/2022 de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est deuxième avec 5 points d’avance sur le 4ème, Nice. Un classement de bonne augure avant le calendrier démentiel qui attend les olympiens lors de ce mois d’Avril avec un déplacement à Paris et la réception de Lyon. Il sera ensuite temps de se plonger dans l’une des périodes préférées des supporters et de tous ceux qui gravitent autour du club : le mercato. Il est évident que ce dernier dépendra grandement de la place à laquelle finira l’OM à la fin du championnat. Personne au club que ce soit le coach Sampaoli ou le président Longoria ne cache que l’objectif numéro 1 est de décrocher une place sur le podium et d’aller se qualifier pour la Ligue des Champions. Si cette mission est remplie, on peut imaginer qu’un recrutement ambitieux sera orchestré. Pour notre invité, Karim Zéribi (à voir dans l’extrait vidéo ci-dessus) , il faut que la direction de l’OM s’appuie sur le groupe actuel et aille chercher 1 ou 2 joueurs qui vont ramener une valeur réelle :

« Il faut arriver à aller chercher 2 joueurs qui sont au dessus du lot. Aller en chercher 2 pas plus et conserver le groupe actuel. Si tu vas chercher des joueurs qui sont du niveau de ceux que nous avons déjà dans le groupe, il y a aucun intérêt. Il ne faut pas aller chercher un deuxième Dieng, un deuxième Harit ou Under, il faut aller chercher 2 joueurs sur lesquels tu mets le paquet , conserver l’existant et tu vas chercher 2 joueurs incontestables qui vont nous faire passer ce palier. » Karim Zéribi – Source : Football Club Marseille (04/04/2022)

Privilégier la qualité à la quantité !

Ne pas faire un recrutement de masse mais un mercato d’ajout c’est ce qu’aimerait le spécialiste média. Une stratégie qui permettrait de ne pas casser la dynamique positive qui a été crée cette année au sein de ce groupe et qui pourrait même selon le natif d’Avignon avoir un effet positif sur les jeunes comme Dieng, Luis Henrique ou Konrad De La Fuente :

« Les garçons autour vont progresser car quand tu joues avec des grands joueurs, tu progresses. Et puis on a des jeunes qui ont une marge de progression qui vont bénéficier de ça aussi. Il faut donc miser sur ça, aller chercher les deux perles rares qui vont couter peut-être un peu cher mais qui vont nous permettre de franchir ce palier qu’on attend et qu’on espère tous » Karim Zéribi – Source: Football Club Marseille (04/04/2022)

