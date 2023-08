Mercato OM : Kevin Diaz encense le travail de Pablo Longoria

Le mercato de L’Olympique de Marseille surprend certains observateurs. Kevin Diaz fait partie de l’un d’entre eux et souligne le bon travail de Pablo Longoria.

Sur RMC ce lundi soir, Kevin Diaz s’est exprimé sur le travail de Pablo Longoria sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Le consultant se dit impressionné par ce mercato et la rapidité avec laquelle le président de l’OM a fait venir des joueurs de gros calibre. Le chroniqueur de l’After pense que l’OM est dans « de bonnes dispositions » pour son match de barrage à venir le 8 ou 9 août prochain.

« Depuis quelques saisons, c’est Pablo Longoria qui met des paillettes dans la vie des Marseillais… Cet été, j’ai été inquiet pour l’Olympique de Marseille après la saison qui même si elle s’est mal finie a été extraordinaire pour le club. Tudor s’en va, on essaye de prendre Gallardo, mais c’est difficile. Finalement, on prend l’ami de toujours de Pablo Longoria, on se dit, il a pris les copains, ça ne va pas le faire.

Mais forcer de constater qu’on voit arriver des joueurs qui sont excellent pour l’Olympique de Marseille. Ne serait-ce que PEA, qui il y a deux est encore le meilleur salaire d’Arsenal, c’était le capitaine. Un mec comme Lodi vient dans un poste qui était sinistré, c’est un joueur confirmé un international brésilien. T’as Kondogbia, qui est un excellent joueur et surtout t’as quand même N’Diaye, qui vient de Championship qui est le 5e championnat du monde…

Je suis agréablement surpris par l’excellent travail, une nouvelle fois, de Longoria. Surpris non pas parce que je crois qu’il n’a pas de qualités de président, mais parce que c’était difficile de recruter aussi vite avec le barrage qui arrive, mais il a mis son entraîneur dans de très bonnes dispositions avant ce match qui sera très important pour la saison de l’Olympique de Marseille.«