Mercato OM : La polémique ne désenfle pas autour de l’arrivée de Veretout

Jordan Veretout serait bel et bien pisté par l’Olympique de Marseille. Interrogé à ce sujet, Pablo Longoria ne semble pas être atteint par la polémique qui existe autour du joueur.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Jordan Veretout tourne autour de l’Olympique de Marseille. Cependant, les supporters ont ressorti une affaire judiciaire concernant le milieu de terrain qui aurait payé les frais d’avocat du père de sa femme, accusé de pédophilie incestueuse.

Certains supporters marseillais ne décolèrent pas

La charge morale de cette accusation a interpellé les supporters de l’Olympique de Marseille qui ne reconnaissent pas en ce joueur. Sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas hésité à montrer leur mécontentement vis-à-vis de cette piste menant au joueur de l’AS Roma.

Pablo Longoria a donc fait un point à ce sujet en conférence de presse (voir ci-dessous) mais la polémique ne désemplit pas. Au contraire, les déclarations du président de l’OM ont même mis le feu au poudre.

Et ce que j’ai dit ce matin je le pense, j’aurai aimé que l’OM signe un autre joueur que Jordan Veretout. Car l’affaire ne me paraît pas neutre mais je suis dégun, j’exprime juste mon avis en tant qu’homme selon mes valeurs. Maintenant si le club le signe je n’y peux rien. — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) August 3, 2022

Pablo Longoria qui parle de valeurs dans le football moderne concernant Dieng mais prend la défense de Jordan Veretout. C’est terminé avec Pablo Longoria de mon côté. Je veux plus entendre parler de ce sombre type. — ✊ (@OMInsoumis) August 3, 2022

Oui longoria, veretout n’est pas coupable, ce n’est pas lui qui est dans l’affaire. Le problème est l’affiliation (potentiel car on ne sait pas grand chose) à cette histoire. Sachant que veretout aurait payé après le fait que son père a validé les faits. C’est dérangeant — Lilian Azemon (@LilianAzemon) August 3, 2022

Pas de concession à faire pour un mec qui couvre son beau père pedophile, Tu me déçois Pablo — Doublepomme ⚪️Ⓜ️ (@Doublepomme570) August 3, 2022

Une rumeur, les réseaux sociaux… Est-ce que c’est moralement acceptable? — Longoria

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Luis Suarez, Pablo Longoria a également été questionné sur la suite du recrutement à l’Olympique de Marseille et notamment sur le bad buzz autour de la probable arrivée de Jordan Veretout.

« Veretout, est-ce qu’il est condamné? Je peux aussi faire des suppositions sur des choses… Naturellement dans la vie, il faut avoir des valeurs. Une rumeur, les réseaux sociaux… Est-ce que c’est moralement acceptable? Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08. Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)

