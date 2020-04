Mercato OM : La somme (décevante) que l’AS Roma est prête à mettre pour Thauvin !

Alors que le contrat de Florian Thauvin se termine en juin 2021, de nombreux clubs s’activeraient pour le faire venir. C’est notamment le cas de l’AS Roma qui ne serait pas disposé à mettre plus de 20 millions d’euros sur la table.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé avec l’Olympique de Marseille après une saison quasi-blanche. Selon les informations du 10 Sport, l’extension de contrat du champion du monde 2018 est la priorité du club.

Seulement 20M€ pour Thauvin?

L’ailier marseillais qui a clamé son amour pour le club a de nombreuses reprises pourrait cependant le quitter dès cet été si l’on en croit les informations venues d’Italie. L’international français serait en effet dans le viseur de l’AS Roma selon la Gazzetta Dello Sport. Le club romain songerait à offrir 20 millions d’euros à l’OM pour enrôler l’attaquant.

Une somme assez basse qui pourrait en décevoir plus d’un… Côté salaire, la direction romaine ne serait pas disposée à lui donner ce qu’il touche à l’OM (soit près de 4 millions d’euros par an). Au contraire, ils souhaiteraient faire baisser son salaire mais lui proposer un contrat d’une durée plus longue. De son côté, André Villas-Boas est totalement opposé à ce départ.