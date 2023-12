Mercato OM: le coach de Sheffield met les choses au clair concernant un éventuel retour d’Ndiaye !

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille en provenance de Sheffield, Iliman Ndiaye peine à convaincre sous le maillot olympien. D’après L’Équipe, l’international sénégalais aurait déjà reçu des offres mais a affirmé sa volonté de rester à Marseille. L’entraîneur de Sheffield, Chris Wilder, s’est exprimé ce samedi sur les rumeurs d’un retour du joueur de 23 ans.

« C’est un joueur fabuleux, il est exceptionnel »

🔵⚪️ | Le coach de Sheffield 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 s'exprime sur les rumeurs d'un retour d'Iliman Ndiaye 🇸🇳:

« Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons« , a affirmé le technicien anglais.