En conférence de presse ce mardi pour la présentation de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a répondu aux questions des journalistes… Et notamment sur le dossier Arek Milik !

Ce mardi avant la rencontre face au Stade Rennais, l’Olympique de Marseille a organisé une conférence de presse afin de présenter le nouveau coach du club : Jorge Sampaoli.

Le président et directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria était également présent pour répondre aux questions des journalistes. Il a évoqué le dossier Arek Milik qui, selon plusieurs médias, aurait une clause afin de quitter le club en cas d’offre venant d’Italie cet été.

« On a le contrôle du joueur pour décider ce qu’on va faire dans le futur. En France, on a l’interdiction de parler des clauses et pour moi c’est un manque de respect pour beaucoup de gens. Notre envie c’est de travailler ensemble mais vous savez, je suis ouvert aux situations du marché, mais même dans les turbulences, Arek est content avec la possibilité de pouvoir retourner en équipe nationale. Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L’OM a le contrôle totale sur la situation du joueur. » Pablo Longoria – Source : Conférence de de presse (09/03/21)