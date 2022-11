Mercato OM : Longoria explique sa méthode de recrutement avec Friio et Ribalta !

La cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille travaille toute l’année pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Pablo Longoria explique comment il procède.

L’Olympique de Marseille a passé plusieurs de ces mercatos à recruter beaucoup de joueurs lors des dernières saisons, surtout en été. Pablo Longoria semble très attaché à l’idée de renforcer les effectifs voire de les changer drastiquement.

Friio fait des propositions de joueurs. Après ce sont des discussions entre Javier et moi — Longoria

Dans un long entretien accordé à Foot Mercato, le président de l’OM a expliqué ses méthodes de travail, notamment sa relation avec David Friio et Javier Ribalta.

« David (Friio) travaille avec la cellule de recrutement et les données, on a un service de données. Ensuite, il fait des propositions de joueurs. Après ce sont des discussions entre Javier et moi, quels risques on veut prendre, comment sont les opérations qu’on veut faire ? Est-ce qu’on peut assumer cette opération ? Ce sont des décisions qui vont du haut vers le bas. Nous sommes des gens qui viennent du monde du scouting. Ça m’est arrivé de dire à David de demander au recruteur d’aller voir un joueur qui me plaisait. L’autre jour, par exemple, je regardais un match du championnat espagnol. Je trouve un joueur et je leur envoie un message « ça, c’est un joueur pour ce qu’on veut faire sur le terrain, il est en train de progresser. Est-ce que vous pouvez aller le voir ? Lui aussi, il est en prêt, il est en train de faire des choses intéressantes. La seule chose que je ne sais pas, c’est s’il peut jouer à l’intérieur du jeu, parce que c’est un joueur de côté » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (09/11/22)