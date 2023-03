Mercato OM : Longoria le voit comme une valeur marchande gourmande

L’OM va lancer son sprint final ce vendredi soir face à Montpellier. Le club marseillais vise clairement la seconde place du championnat synonyme de qualification pour la ligue des champions même si le PSG ne compte plus que sept longueurs d’avance. Il sera ensuite temps pour certains joueurs comme Mattéo Guendouzi de réfléchir à leur avenir. Ce dernier pourrait bien quitter l’OM l’été prochain

Pièce maîtresse du système de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi n’a pas réussi à se rendre aussi essentiel auprès d’Igor Tudor. S’il a refusé les avances d’Aston Villa durant le mercato hivernal, un départ lors du prochain marché des transferts semble se profiler. D’après les informations du journal l’Equipe ce vendredi, le président de l’OM Pablo Longoria le voit clairement comme une valeur marchande gourmande. En janvier dernier, des montants de l’ordre de 30 à 40 millions d’euros étaient évoqués pour l’international français de 23 ans.

Mercato OM : Guendouzi reconnait les contacts cet hiver… et évoque l’été ! – https://t.co/0QFD3jrpgg pic.twitter.com/BkFWDKdtFg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 30, 2023

Alors qu’il n’a pas été convoqué par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement et qu’il n’est plus un titulaire indiscutable à l’OM, sa côte a toutefois peut être chuté lors sur cette seconde partie de saison. En conférence de presse ce jeudi l’ancien milieu de terrain d’Arsenal n’a en tout cas pas nié les sollicitation dont il a fait l’objet cet hiver : « C’est vrai que j’ai eu des sollicitations cet hiver, quelques propositions de clubs, mais je ne me sentais pas de partir, je voulais finir la saison. Je me concentre sur ces 10 matchs restants, accomplir notre objectif. Cet été ? On y est pas du tout encore, il y aura des discussions avec le club, mais je suis très heureux à l’OM. »