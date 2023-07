Mercato OM : Longoria s’est entretenu avec un attaquant et ce n’est pas Ndiaye !

L’Olympique de Marseille avancerait sur plusieurs recrues notamment Iliman Ndiaye. L’Equipe et Fabrizio Romano s’accordent à dire que le club s’est entretenu avec Ismaïla Sarr !

Fabrizio Romano s’est exprimé sur son compte Twitter pour évoquer le mercato de l’OM. Le club marseillais aurait contacté Ismaila Sarr pour un éventuel transfert. Les discussions seraient en cours afin qu’il devienne l’un des attaquants de l’OM mais il ne serait pas la seule option !

EXCL: Olympique Marseille have started contacts for Ismaila Sarr as potential new signing. Talks ongoing. 🔵🇸🇳 #OM

He’s in the list and appreciated by OM, not the only option but negotiations are taking place. pic.twitter.com/NQFjKvLSBt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023