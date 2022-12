Mercato OM: Longoria sur une révélation de la Coupe du Monde ?

En quête d’un milieu de terrain pendant le mercato hivernal, Pablo Longoria serait très intéressé par le profil d’une révélation de cette Coupe du Monde. Selon L’Equipe, Sofyan Amrabat serait sur les tablettes du board marseillais mais la concurrence serait très rude dans ce dossier.

Pablo Longoria a fait le déplacement au Qatar avant le stage à Marbella et a pu suivre de très près la Coupe du Monde et les performances de nombreux joueurs. Parmi les surprises, le Maroc réalise une excellente compétition. Les coéquipiers d’Amine Harit sont arrivés en quart de finale et cela grâce, en partie, à Sofyan Amrabat.

Concurrence rude dans le dossier Amrabat ?

Selon les informations de L’Equipe, Pablo Longoria serait très intéressé par le profil du milieu de terrain marocain. En fin de contrat en 2024 avec la Fiorentina, Amrabat a disputé 13 matchs de Serie A mais n’a été titulaire que 67% du temps. Véritable plaque tournante de l’équipe marocaine, de nombreux clubs sont intéressés par son profil comme Liverpool, Tottenham et d’autres équipes européennes. Agé de 26 ans, le dossier s’annonce cependant extrêmement compliqué au vu des prétendants présents dans la course. Evalué à 10M d’euros par transfermarkt, la Fiorentina devrait demander une somme plus conséquente pour son international marocain au vu de la Coupe du Monde qu’il réalise.

Annoncé sur le départ depuis quelques mois, Pape Gueye pourrait quitter le club si un offre satisfaisante arrive sur le bureau de Pablo Longoria.