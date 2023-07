Mercato OM : Longoria tente un autre latéral gauche… Trop tard ?

A la recherche de renforts sur les postes de latéraux, l’OM se serait intéressé au jeune latéral gauche de Valence Jesus Vásquez (20 ans, espagnol) mais serait arrivé sur le dossier trop tard.

On le sait, l’OM est en quête de deux latéraux gauche et si le dossier Renan Lodi serait bien avancé ces dernières heures, Pablo Longoria aurait tenté d’entrer dans la course pour le jeune espagnol Jesús Vásquez à ce poste.

Selon les informations de Sports Zone, l’Olympique de Marseille se serait « greffé au dossier mais tardivement » pour le latéral de Valence de 20 ans. A l’heure actuelle le joueur donnerait sa priorité à Aston Villa. Vásquez voudrait absolument quitter le club après avoir refusé toute offre de prolongation.

⚡️FLASH ZONE ⚽️ L’Olympique de Marseille s’est greffé sur le dossier Jesús Vázquez, sûrement trop tardivement, hélas. ▫️Le joueur donne la priorité à Aston Villa mais Luis Campos et Celta poussent encore pour le convaincre. ⚔️ ▫️Valencia, son club, jette l’éponge. Le joueur a… https://t.co/9Ppz1iE9uM pic.twitter.com/2YSvjvIica — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 12, 2023

Emery et Monchi veulent le joueur

Comme révélé par la Cadena Ser à Valence, les villains sont sur le coup depuis l’arrivée de Monchi à la direction sportive du club le moi dernier. Unai Emery, en train de rebâtir une solide équipe, aurait des vues sur Vásquez pour renforcer son couloir gauche en cas de mouvement de Lucas Digne et Alex Moreno à Trinity Road.

On apprend également ces derniers jours que Luis Campos, conseiller sportif du PSG et du Celta Vigo, pousserait pour l’attirer dans le club galicien. De son côté la direction de Valence s’est fait une raison et va laisser partir son joueur qui a perdu du temps de jeu la saison dernière (10 matches de Liga) par rapport à la précédente ( 15 matches). Il est évalué à 5 millions d’euros par Transfermarket