Mercato OM : Longoria veut écarter deux taulier de l’effectif

André Villas Boas avait annoncé la couleur il y a quelques mois avant son départ en déclarant ouvertement que la saison prochaine sera « l’année zéro ». De nombreux départs sont en effet à prévoir à tous les étages du club marseillais.

Après avoir perdu (2-0) contre Lille hier soir, l’OM se retrouve à 5 points de la 5e place du classement. Le club marseillais pourrait ainsi ne pas disputer de Ligue Europa la saison prochaine s’il ne parvient pas à gagner de nouveau des matchs dans cette dernière ligne droite du championnat. Le club marseillais connaîtra ensuite de grands changements cet été. De nombreux joueurs sont en fin de contrat ou en prêts vont quitter le club. D’autres, seront vendus pour renflouer des caisses vides.

A lire aussi : Mercato OM : Nasser Larguet lui aussi poussé vers la sortie en fin de saison !

Longoria ne compte plus sur Payet et Mandanda

Pablo Longoria devrait ainsi faire un grand ménage, et il ne compterait même plus sur certains cadres importants de l’effectif actuel. En effet, selon les informations du journal l’Equipe, le nouveau président de l’OM voudrait préparer l’avenir du club sans Steve Mandanda et Dimitri Payet. Pour rappel, le capitaine olympien âgé de 36 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec à la clé une reconversion au sein du club.