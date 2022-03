Mercato OM : Longoria vise une jeune révélation made in France !

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille travaillent en permanence sur le mercato. Pablo Longoria étudie ainsi de très nombreux profils pour tenter de détecter la perle rare. Le président de l’OM aurait ainsi des vues sur un jeune talent de l’ESTAC.

L’Olympique de Marseille a réussi un gros coup ce dimanche soir en s’imposant contre Nice au stade Vélodrome à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Cette victoire permet aux marseillais de se positionner seuls sur la deuxième marche du podium. Une qualification pour la prochaine Ligue des Champions est plus qu’importante pour les finances du club marseillais. A neuf journées de la fin du championnat rien n’est encore joué et l’OM ne compte qu’un point d’avance sur le troisième (Rennes) et trois points sur le quatrième (Nice).

Info : la révélation offensive de l’ESTAC Kyliane Dong est sur les tablettes de la Juventus, de l’OM et d’un club allemand. Cet attaquant vif, rapide et explosif affole les défenses avec 4 buts et 6 passes décisives en 4 matches de Coupe Gambardella.https://t.co/6ZzGqmm4Z4 — Sébastien Denis (@sebnonda) March 19, 2022

Un bon coup a faire pour ce jeune prospect

Cela n’empêche pas Pablo Longoria de travailler sur le mercato. Le président de l’OM étudie déjà de nombreux profils en vue de la saison prochaine. Grosse révélation de la Coupe Gambardella, le jeune attaquant de 17 ans Kyliane Dong serait ainsi dans le viseur du l’Olympique de Marseille indique le site FootMercato. En fin de contrat aspirant avec l’ESTAC plusieurs clubs, dont la Juventus Turin et l’OM seraient ainsi à l’affût qu’il ne faudra débourser que des indemnités de formation pour le recruter en fin de saison.