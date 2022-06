Mercato OM : Longoria vise une pépite camerounaise (qui empile les buts) ?

Champion de Ghana Premier League et meilleur buteur de la saison, Frank Etouga Mbella, 20 ans, est suivi par de nombreuses équipes européennes. L’Olympique de Marseille qui suit le joueur depuis quelques mois est toujours intéressé selon Ghana Soccernet.

Avec 21 buts et 2 passes décisives en 28matchs, il représente pas moins de 49 % des buts de son équipe de l’Asante Kototo SC cette saison. Le joueur d’à peine 20 ans pourrait faire le grand pas en arrivant dans une écurie européenne lors de ce mercato estival. La pépite camerounaise, inconnu du grand public, est néanmoins très convoitée en Europe après sa très belle saison. Frank Etouga Mbella est suivi de près en Italie par l’Atalanta, l’Udinese et Lecce mais aussi en France par Lille, Rennes et Marseille, et ailleurs par le Bayer Leverkusen, l’Atletico Madrid et l’Ajax Amsterdam friand de ce genre de coup.

Le joueur faisait même partie des présélectionnés avec les Lions Indomptables, signe que L’international U20 camerounais, pourrait être une révélation dans les années à venir et pourrait être un investissement à moindre coût pour l’avenir. Reste à savoir où le joueur souhaitera continuer sa progression, en tout cas il ne manque pas de prétendant.

— NJIE ENOW: MR RAZZMATAZZ (@NjieEnow) June 14, 2022