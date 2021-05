Mercato OM : Une bonne nouvelle pour Longoria avec Milik?

L’Equipe et RMC s’accordent à dire qu’Arek Milik se sent bien à Marseille et qu’il pourrait en effet rester s’il en a envie… Cependant, les offres pourraient lui faire tourner la tête.

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Arek Milik est très apprécié des supporters. L’international polonais, venu se refaire un nom en Ligue 1 après avoir passé une saison mis à l’écart par le Napoli, aurait vraiment envie d’aider l’OM à aller en Europa League et serait heureux à Marseille selon les informations de Mohamed Bouhafsi.

« Là aussi c’est trop tôt. Franchement des échanges que j’ai avec l’entourage de Milik on sent qu’il est vraiment heureux à Marseille. Y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de l’acheter et lui donner son salaire. Il a vraiment envie d’emmener Marseille en Europa league » Mohamed Bouhafsi, RMC – Source : Twitter (08/05/21)

Je n’ai jamais dit que je voulais quitter l’OM. Je suis très heureux ici — mILIK

Le journal L’Equipe, qui a consacré un article sur le mercato marseillais, a également eu des échos sur le dossier Arek Milik. Le quotidien sportif affirme que les discussions entre l’OM et l’entourage du Polonais tournaient autour de l’avenir lorsqu’il est arrivé en janvier… Un signe de sa volonté de s’inscrire dans la durée?

L’OM ne devrait pas le retenir s’il obtient une offre intéressante. En somme, la balle est dans le cas de l’attaquant qui martèle qu’il est heureux à Marseille. A voir s’il cède aux sirènes italienne puisque plusieurs médias affirment qu’il existerait déjà un accord avec le club afin qu’il puisse rejoindre la Serie A et la Juventus serait intéressé… Concernant un probable transfert dès cet été, Arek Milik a été cash au micro de Canal + le 30 avril dernier.

« Un départ cet été ? Ce n’est pas la vérité. C’est ce que les médias disent, ce qu’ils inventent. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter l’OM. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je suis très heureux ici. Je me sens bien ici. Marseille m’a donné ma chance dans un moment difficile. J’ai vraiment apprécié. Je joue, je marque » Arek Milik – Source : Canal + (30/04/21)