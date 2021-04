Mercato OM : Mandanda envoie un message clair à Thauvin pour son avenir !

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait quitter l’Olympique de Marseille. Son ami et coéquipier Steve Mandanda aimerait que l’ailier marseillais prolonge.

Dans un long entretien accordé à Onze Mondial, Steve Mandanda s’est exprimé sur sa relation si particulière avec Florian Thauvin avec qui il s’est lié d’amitié après autant d’années passées ensemble à l’Olympique de Marseille et en Equipe de France. Il raconte notamment une anecdote datant de 2014 qui a encore plus forgé leur amitié.

« Il dit souvent dans ses interviews que je suis important pour lui. Et c’est réciproque. (Il coupe) Flo, quand il est arrivé au club, je me suis de suite lié d’amitié avec lui. Il était beaucoup plus jeune, il découvrait Marseille, il arrivait de Lille suite à un transfert compliqué. Directement, on a accroché et on ne s’est plus jamais lâchés. On a toujours été ensemble, on a vécu plein de moments. Quand j’ai eu mon problème à la cervicale juste avant la Coupe du Monde 2014, il a passé la nuit avec moi à l’hôpital. Ce sont des choses assez fortes. C’est quelqu’un que je ne pourrai jamais oublier. Il restera dans mon cœur à vie, mon ami pour toujours. On a vécu de grands moments ensemble, on a remporté la Coupe du Monde ensemble. C’est quelque chose de beau quand même. C’est tout con de te reparler de ça. Mais en 2014, je dois aller au Mondial, je n’y vais pas suite à cette blessure à la cervicale. Quatre ans après, on se retrouve ensemble à la Coupe du Monde et on la gagne. C’est des petits trucs comme ça qui forgent et qui lient d’amitié. » Steve Mandanda – Source : Onze Mondial (27/04/21)

si on me demande mon avis, je le dis clairement : il faut le garder — MANDANDA

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait quitter l’Olympique de Marseille librement et retrouver un autre club. Selon plusieurs sources et notamment celles de Nabil Djellit, l’ailier marseillais devrait prolonger. C’est également le souhait de Steve Mandanda qui envoie un message clair à la direction et à Thauvin.

» Je savais que la question allait venir. Oui, si ça ne tient qu’à moi, on le garde à l’OM. Je n’ai pas peur, ni honte de le dire. Il le sait très bien. Maintenant, c’est à lui de prendre la décision et d’en discuter avec le président. Je ne peux pas m’en mêler. C’est sûr que si on me demande mon avis, je le dis clairement : il faut le garder. D’abord parce qu’on entretient une relation forte, ensuite parce que c’est un super joueur. Il a connu une saison difficile l’an dernier, car il n’a pas joué. Et là, il commence à retrouver ses sensations et à se montrer décisif. C’est un joueur important pour nous. J’espère qu’il va rester. » Steve Mandanda – Source : Onze Mondial (27/04/21)