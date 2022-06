Mercato OM : Milik parti pour rester ?

Milik restera, restera pas ? À chaque intersaison depuis qu’il est arrivé le polonais est annoncé sur le départ. Mais cet été encore l’attaquant marseillais devrait rester dans la cité phocéenne.

Qu’est-ce qui pourrait pousser Milik à quitter l’OM ? Milik avec l’OM c’est 30 buts en 52 matchs dont 20 buts cette saison toutes compétitions confondues. Mais seulement 7 en championnat cette saison (23 matchs) où il a dû faire face à plusieurs blessures et aux choix du coach marseillais Jorge Sampaoli, qui l’a souvent mis sur le banc. En effet, le polonais n’avait pu faire la préparation de présaison avec ses coéquipiers à cause d’une blessure au genou, et à son retour il a peiné à convaincre l’entraineur argentin. La relation avec le coach olympien s’est alors brouillé, ce qui pourrait pousser l’attaquant à voir ailleurs mais pour le moment ce n’est pas d’actualité.

Un intérêt de la Juventus (encore) ? La Juventus garde un œil sur l’ancien napolitain, mais se tourne pour le moment plutôt vers Morata après ces 2 ans de prêts dans le club turinois. Il y aurait aussi un intérêt de la part du Torino, ou plus surprenant du FC Nantes mais pas de quoi inquiéter l’OM, notamment avec une ligue des champions à jouer la saison prochaine.

À lire aussi : MERCATO OM : UN AUTRE CLUB DE LIGUE 1 SE POSITIONNE SUR UNE PISTE DE LONGORIA À 30M€?

« Je voudrais rester »– Milik

Malgré les tensions avec Sampaoli et les possibles intérêts de la Juventus, Milik le déclare lui-même il veut rester à l’OM.

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. » Arkadiusz Milik Sources : La Provence

À 28 ans, l’international polonais est à un tournant de sa carrière et doit faire le bon choix. À quelques mois d’une probable participation à une coupe du monde particulière, le joueur à tout intérêt à rester dans un contexte qu’il connaît bien et où il pourra s’épanouir. S’il veut continuer à Marseille, nul doute aussi qu’il sera important dans la campagne européenne de l’OM la saison prochaine. Affaire à suivre.

« Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste ». Arkadiusz Milik Sources : La Provence