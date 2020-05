Mercato OM : On en sait plus sur l’avenir de Yohann Pelé?

Le second gardien de l’Olympique de Marseille, Yohann Pelé sera en fin de contrat en juin prochain. Selon L’Equipe, il pourrait continuer une saison de plus.

A 37 ans, Yohann Pelé fait parti des joueurs les plus âgés du championnat français. Après Florent Balmont qui vient de prendre sa retraite, le journal L’Equipe a consacré un article aux joueurs susceptibles de raccrocher les crampons en fin de saison.

Une opportunité pourrait le conduire à poursuivre un an de plus — L’Equipe

Parmi ceux-là, Yohann Pelé, le second gardien de l’Olympique de Marseille qui rendait bien des services lors des absences de Steve Mandanda. Selon le quotidien sportif, le portier de l’OM ne serait pas encore décidé mais pourrait se laisser tenter par le fait de rester un an de plus.

« Après un parcours animé, entrecoupé d’un arrêt de compétition pendant plus de trois ans, le Marseillais Yohann Pelé (37 ans) ne s’est pas encore totalement déterminé quant à la suite. Une opportunité pourrait le conduire à poursuivre un an de plus »

Source : L’Equipe