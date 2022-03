Mercato OM : Pablo Longoria ne lâche pas ce probable remplaçant de Kamara !

L’Olympique de Marseille va certainement devoir faire sans Kamara la saison prochaine… Pablo Longoria a coché le nom d’Arturo Vidal et lui aurait même fait une offre !

La saison prochaine, l’Olympique de Marseille va devoir faire sans Boubacar Kamara. Le milieu de terrain est en fin de contrat en juin et n’a pas encore prolongé… Cela semble en mauvaise voie mais Longoria a affirmé qu’il tenterait jusqu’au bout de négocier.

Longoria a formulé une offre à Vidal?

Dans tous les cas, il pourrait y avoir du recrutement à ce poste. Selon les informations de Calciomercato, le président marseillais aurait formulé une offre à Arturo Vidal. Le Chilien, qui gagne environ 6 à 7 millions d’euros par an, ne serait pas enclin à voir son salaire baisser lors des prochaines saisons malgré ses 35 ans.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un journaliste argentin annonce que Sampaoli est proche d’être viré !

Le média italien n’explique pas les détails de l’offre de Longoria à Vidal… Une chose est sûre cependant, l’Inter Milan ne devrait pas le retenir puisque le coach Inzaghi aurait d’autres plans à ce poste… Sampaoli, s’il est encore en poste, pourrait être ravi de revoir un ancien de ses joueurs débarquer et apporter de l’expérience dans son effectif.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

Interrogé au sujet de Boubacar Kamara en conférence de presse en décembre dernier, Jorge Sampaoli n’avait pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives dont Arturo Vidal pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)