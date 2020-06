Mercato OM : Payet explique pourquoi AVB est resté !

Ce samedi en conférence de presse, Dimitri Payet a annoncé qu’il prolongerait son aventure à l’Olympique de Marseille. Selon le numéro 10, les joueurs ont tout fait pour que le coach reste, et cela a joué.

André Villas-Boas a affirmé qu’il resterait une saison de plus à l’Olympique de Marseille. Dimitri Payet, qui était en conférence de presse ce samedi pour annoncer sa prolongation de contrat, a évoqué cette décision.

L’amour que le vestiaire lui a montré a eu de l’importance

Selon le numéro 10 marseillais, les joueurs ont parlé avec le coach pour qu’il ne quitte pas le club.

« Beaucoup de joueurs ont discuté avec le coach. Là où le club a progressé c’est dans la gestion des crises. On prend les bonnes décisions, sans paniquer. L’amour que le vestiaire lui a montré a eu de l’importance. Je lui ai dit, s’il n’était pas assis ici à côté de moi pendant cette conférence, je n’aurais peut-être pas pris cette décision. Il fallait que toutes les planètes soient alignés. On voulait continuer l’aventure avec lui, on lui a dit. Le coach est toujours là et on prépare la saison à venir. Si le coach était parti , je n’aurais peut-être pas fait ce geste. Le coach est là, tout le monde est heureux. »

Dimitri Payet – Source : Conférence de presse 27/06/2020