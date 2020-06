Mercato OM : Rennes fait le point sur le dossier Niang !

Avec les rumeurs de départ de M’Baye Niang vers l’Olympique de Marseille, président Nicolas Holveck a expliqué qu’il n’avait pas reçu d’appel de la part du club.

Depuis plusieurs semaines, M’Baye Niang est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Ce lundi, le Stade Rennais a organisé sa première conférence de presse depuis le coronavirus.

On n’a même pas eu un coup de téléphone de Marseille — Holveck

Le président Nicolas Holveck a expliqué qu’il n’avait pas reçu d’appel de l’Olympique de Marseille mais que Niang souhaite se trouver un nouveau challenge.

A LIRE AUSSI : Mercato : Djellit insiste pour placer à l’OM un buteur coté à 8M€ !

« On a eu beaucoup de marques d’intérêt d’un certain nombre de clubs, mais on n’a reçu aucune offre, alors que j’ai pu entendre sur certains plateaux télé que c’était bouclé, avec même un montant évoqué. On n’a même pas eu un coup de téléphone de Marseille, rien. Aujourd’hui M’Baye est rennais, il était là à la reprise de l’entraînement. Il a fait part de sa volonté d’évoluer peut-être sous d’autres cieux. Mais pas de manière aussi véhémente que la presse a pu le dire. »

Nicolas Holveck – Source : Conférence de presse