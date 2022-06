Mercato OM : Rennes vise bien Mandanda mais aussi deux autres gardien « expérimentés »

Steve Mandanda serait réellement en contact avec le Stade Rennais, Florian Maurice, le directeur technique rennais, a confirmé l’intérêt de son club et une prise de contact avec Steve Mandanda, sur le plateau de Pleine Lucarne.

Alfred Gomis le gardien rennais acheté 16 millions d’euros pour compenser le départ d’Edouard Mendy, n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui. Et son directeur technique l’avoue il cherche un gardien numéro un avec plus d’expérience, après cette saison moyenne. Le club breton s’est alors positionné sur trois pistes, l’Urugayen Fernando Muslera (Galatasaray, 36 ans, 2024), le Suisse Yann Sommer (Mönchengladbach, 33 ans, 2023) et Steve Mandanda (37 ans, 2024).

Mandanda, pas le seul gardien visé…

En effet, il recherche un gardien d’expérience, de niveau international en attendant que Dogan Alemdar devienne numéro 1 d’ici un ou deux ans. Si Mandanda semble donc réellement en contact avec Rennes après des probables échanges avec Génesio et l’annonce de Maurice, cela serait sans doute un choc pour les supporters marseillais de voir le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM dans un autre club de Ligue 1.

« Ils rentrent dans les critères de ce que je recherche » – Maurice

« Ils rentrent dans les critères de ce que je recherche, (de l’âge) et de l’expérience internationale qui je pense nous ferait énormément de bien. Je peux dire que j’ai pu pour les 3 avoir un échange avec leurs intermédiaires. » Florian Maurice – Source : TV Rennes (27/06/2022)

Concernant Alfred Gomis, Florian Maurice a été cash, le joueur n’a pas été au niveau attendu et ne sera plus gardien numéro un la saison prochaine.

« J’ai été très clair avec lui, il sait ce que le club attend. L’idée, c’est d’aller chercher un gardien et de trouver la meilleure solution pour lui. Il est arrivé avec un transfert important sur les épaules (16 M€), une difficulté que les joueurs peuvent avoir à surmonter. On a envie d’aider, mais on sait ce qu’il en est. » Florian Maurice – Source : TV Rennes (27/06/2022)