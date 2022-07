Mercato OM : Retour de la piste Dries Mertens?

La position de Dries Mertens ne semble pas claire… L’attaquant belge n’a pas prolongé avec le Napoli et d’après la presse italienne, l’annonce de son départ du club relance les intérêts de l’OM !

Ces dernières semaines, la piste menant à Dries Mertens s’est un peu éteinte. L’attaquant belge était même taxé de faire fuiter des rumeurs sur sa venue à l’OM afin de faire monter les enchères du côté du Napoli, club où il devait prolonger.

Seulement, ce dimanche, le club italien a officialisé qu’il ne resterait pas… Plusieurs vidéos / visuels ont été publiés afin de remercier l’attaquant pour ces années de bons et loyaux services. De quoi relancer la piste menant à l’Olympique de Marseille?

Mertens quitte Naples, rumeur relancée?

D’après la presse italienne, il n’est pas impossible que les discussions soient relancées à ce sujet dans les prochains jours… Avec l’arrivée de Luis Suarez et la grosse quantité d’attaquants dans l’effectif, cela semble étonnant de voir l’OM se positionner pour récupérer un nouveau joueur offensif.

A voir comment le club va gérer les dossiers Bakambu et Bamba Dieng. Pour le Congolais, il serait proche d’un départ tout comme Pol Lirola. Concernant le Sénégalais, l’idée du club n’est pas vraiment claire depuis quelques semaines… Il fait partie des joueurs les plus bankables du club et pourrait arranger les finances du club.

Mertens? Si on peut se le permettre… — Byllel

« C’est quand même un excellent joueur, il peut jouer aussi à plusieurs postes. Si on avait un budget salaire intéressant, je te dirais que c’est pas un joueur sur lequel tu peux cracher. Même si j’ai bien peur qu’à 35 ans, quoique quand on voit Payet ce qu’il est capable de faire à 35 ou 36 ans, s’il peut nous tirer une ou deux bonnes années au niveau auquel il est aujourd’hui. La seul chose qui me fait peur aujourd’hui c’est la ligue 1 et le gabarit, il est peu frêle, un peu léger pour la ligue 1, mais il peut faire mal aussi. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022